Bacoli, ingresso gratuito alla Casina Vanvitelliana ogni prima domenica del mese

Si comunica che ogni prima domenica del mese, la Casina Vanvitelliana sarà visitabile gratuitamente, a partire già dal mese di febbraio. Lo rende noto il Sindaco Josi Gerardo Della Ragione: “Abbiamo deciso di adottare anche per il Sito Borbonico del Fusaro la promozione voluta dal Ministero dei Beni Culturali per i musei statali. Ne abbiamo parlato con il ministro Dario Franceschini, promotore qualche anno fa dell’iniziativa. E partirà già dal mese di febbraio. Il Real Casino sarà così accessibile gratuitamente, la prima domenica di ogni mese, proprio come il Castello Aragonese e le Terme di Baia. Perché puntiamo sulla cultura. Perché siamo certi che il turismo di qualità possa portare ricchezza per tutti. E perché vogliamo che i nostri tesori siano il volano per lo sviluppo della città. Un passo alla volta”. Si ricorda che la Casina Vanvitellianaè aperta il sabato e la domenica, dalle 10:00 alle 18:00.