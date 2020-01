Biglietti popolari per Nola-Cittanovese, Guarro ai tifosi: “Portateci come i gigli”

NOLA – ll Nola chiama a raccolta i suoi tifosi in occasione della sfida salvezza con la Cittanovese. Dopo il buon pari di Marsala, la società bianconera ha deciso di fissare il costo dei biglietti a 5 euro (gli abbonamenti saranno validi) confidando in una massiccia presenza allo Sporting Club per supportare un gruppo di ragazzi che sta dando l’anima per raggiungere l’obiettivo salvezza. L’appello del capitano Guarro: “L’energia che ci sa trasmettere il tifo bianconero è sempre stata determinante per noi in campo. Ricordo il brivido provato dopo il gol al Messina, la corsa sotto la tribuna e l’esultanza dei nostri tifosi. Se ci tengono “in spalla” come fanno con i gigli, solo così, possiamo arrivare veramente in alto”.