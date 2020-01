Calendario scolastico 2020: festività, ponti e vacanze a scuola

Il 2019 sta volgendo al termine e, complice la pausa scolastica per le festività natalizie, è utile ricordare il calendario 2020 delle scuole italiane per andare a scoprire quali saranno le prossime vacanze per gli studenti d’Italia. Il calendario scolastico 2020 che troverete di seguito prende in esame le festività nazionali in cui le scuole resteranno chiuse in tutta Italia, le vacanze di Carnevale e Pasqua, i ponti e l’ultimo giorno di scuola previsto dal calendario scolastico 2019/2020. Il primo giorno di vacanza estiva 2020, come ormai da tradizione, differisce da regione e regione, dividendo idealmente lo Stivale tra studenti più o meno “fortunati”.

Le festività nazionali 2020 in cui le scuole resteranno chiuse in tutta Italia:

– mercoledì 1 gennaio 2020 (Capodanno);

– lunedì 6 gennaio 2020 (Epifania);

– domenica 12 aprile 2020 (Pasqua);

– lunedì 13 aprile 2020 (Pasquetta);

– sabato 25 aprile 2020 (Festa della Liberazione);

– venerdì 1 maggio 2020 (Festa del Lavoro);

– martedì 2 giugno 2020 (Festa nazionale della Repubblica).

Vacanze di Carnevale, il calendario delle scuole (in aggiornamento):

– Abruzzo: 25 febbraio 2020

– Basilicata: 24 e 25 febbraio 2020

– Bolzano: dal 22 al 29 febbraio 2020

– Campania: 24 e 25 febbraio 2020

– Friuli Venezia Giulia: scuole chiuse dal 24 al 26 febbraio 2020

– Piemonte: dal 24 al 26 febbraio 2020

– Trentino-Alto Adige: dal 22 al 25 febbraio 2020

– Valle d’Aosta: dal 24 al 26 febbraio 2020

– Veneto: dal 24 al 26 febbraio 2020

Vacanze di Pasqua 2020, il calendario delle scuole:

– Abruzzo: dal 9 al 14 aprile

– Basilicata: dal 9 al 14 aprile

– Bolzano: dal 9 al 14 aprile

– Calabria: da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020 (compresi)

– Campania: da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020 (compresi)

– Emilia Romagna: dal 9 al 14 aprile

– Friuli Venezia Giulia: da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020 (compresi)

– Lazio: 9-14 aprile

– Liguria: da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020 (compresi)

– Lombardia: 9-14 aprile

– Marche: dal 9 al 14 aprile

– Molise: dal 9 al 14 aprile

– Piemonte: da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020 (compresi)

– Puglia: dal 9 al 14 aprile

– Sardegna: dal 9 al 14 aprile

– Sicilia: dal 9 al 14 aprile

– Toscana: da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020 (compresi)

– Trento: da giovedì 9 a martedì 14 aprile 2020

– Umbria: da giovedì 9 a martedì 14 aprile 2020

– Valle d’Aosta: 9-14 aprile

– Veneto: dal 9 al 14 aprile

Ponti 2020, il calendario delle scuole:

– Ponte 2 maggio: scuole chiuse in Liguria, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Veneto, Basilicata, Campania, Calabria, Valle d’Aosta, Molise, Abruzzo, Puglia, Trentino-Alto Adige.

– Ponte 1° giugno: scuole chiuse in Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Basilicata, Umbria, Calabria, Campania, Bolzano, Puglia, Trentino-Alto Adige.

Ultimo giorno di scuola 2020, il calendario regione per regione:

– Abruzzo: 8 giugno

– Basilicata: 10 giugno

– Bolzano: 16 giugno

– Calabria: 9 giugno

– Campania: 10 giugno

– Emilia Romagna: 6 giugno

– Friuli Venezia Giulia: mercoledì 10 giugno (30 giugno per le scuole dell’infanzia)

– Lazio: 8 giugno

– Liguria: mercoledì 10 giugno (30 giugno per le scuole dell’infanzia)

– Lombardia: 8 giugno

– Marche: 6 giugno

– Molise: 6 giugno

– Piemonte: mercoledì 10 giugno (30 giugno per le scuole dell’infanzia)

– Sardegna: 6 giugno

– Sicilia: 6 giugno per chi frequenta le scuole 6/7 e 10 giugno per chi frequenta 5/7

– Toscana: mercoledì 10 giugno (30 giugno per le scuole dell’infanzia)

– Trentino-Alto Adige: mercoledì 10 giugno (30 giugno per le scuole dell’infanzia)

– Umbria: martedì 9 giugno (30 giugno per le scuole dell’infanzia)

– Valle d’Aosta: 12 giugno

– Veneto: 6 giugno.

