Cicciano, ordigno esplode nel cuore della notte

CICCIANO (nello lauro) – Un boato fortissimo nel cuore della notte. E’ quello avvenuto a Cicciano in via Corpo di Cristo, nei pressi della chiesa. Un potente ordigno è scoppiato intorno poco prima delle due nel silenzio della notte. Ancora misterioso il motivo dell’esplosione: i carabinieri della locale stazione stanno indagando per stabilire se si tratta di una intimidazione o di un gesto di un balordo, non raro in questi giorni delle Festività.