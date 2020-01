Cimitile, pensionato si allontana da casa: l’appello dei familiari

CIMITILE – Ansia a Cimitile per la scomparsa di Francesco Panico. Il 73enne pensionato si è allontanato da questa mattina dalla sua abitazione in via Gramsci. L’uomo è a bordo della sua autovettura Fiat Panda di colore bianco targata DF007CP. I familiari sono preoccupati: “Chiunque lo vede lo fermi e ci avvisi subito o in alternativa può chiamare il 112 in quanto è stata sporta denuncia di scomparsa”. Al momento dell’allontanamento aveva gli occhiali e indossava un cappottino e pantaloni marroni e un berretto grigio. Francesco è affetto da Alzheimer e ogni tanto ha vuoti di memoria.