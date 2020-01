Mirabella Eclano, svastiche su auto e negozi: indagano i carabinieri

Svastiche, scritte e altri simboli con vernice spray. I graffiti sono stati realizzati questa notte su alcune autovetture nonché vetrine, serrande e muri di Mirabella Eclano.







Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della locale Compagnia che hanno anche acquisito alcuni filmati da telecamere a circuito chiuso per risalire all’identità dei vandali. Oltre all’imbrattamento, per i responsabili si potrebbe profilare anche l’apologia di fascismo, per aver disegnato il simbolo del partito nazista.