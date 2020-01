Mugnano del Cardinale, perde il controllo della 600 e finisce contro un albero: muore 73enne

Incidente stradale mortale sulla strada statale 7bis. Si è verificato qualche ora fa sulla Nazionale: Teresa Lanzara, 73enne di Mugnano del Cardinale, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della Fiat 600 che è finita contro un albero. Purtroppo per l’anziana non c’è stato nulla da fare. A bordo dell’utilitaria non c’erano altre persone. Sul posto ci sono i carabinieri della compagnia di Baiano.