Napoli, 16enne in giro con pistola pronta a sparare: arrestato

Stanotte gli agenti del commissariato Posillipo, nel corso del servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Petrarca uno scooter con due giovani a bordo ai quali hanno intimato l’alt. Il guidatore, alla vista della volante, ha accelerato la marcia cercando di far perdere le proprie tracce fino a quando i poliziotti sono riusciti a bloccarlo in via Tito Livio. Gli agenti hanno rinvenuto indosso al conducente una pistola Luger calibro 9 completa di caricatore con 6 proiettili, di cui uno in canna. S.G., napoletano 16enne con precedenti di polizia, è stato arrestato per porto abusivo di arma comune da sparo e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, inoltre, è stato sanzionato amministrativamente poiché non ha mai conseguito la patente di guida mentre il ciclomotore, sprovvisto di copertura assicurativa, è stato sottoposto a fermo e sequestro amministrativo.