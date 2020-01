Napoli, il gioiello Gianluca Gaetano ceduto in prestito alla Cremonese

Gianluca Gaetano lascia (momentaneamente) la Serie A. Il talentuoso centrocampista azzurro di Cimitile, classe 2000, è da oggi un nuovo calciatore della Cremonese che milita in serie B. L’ex stella della Primavera azzurra, che ha esordito in Serie A il 12 maggio 2019 e in Champions League il 10 dicembre scorso nella gara con il Genk, ha già sostenuto il primo allenamento con i grigiorossi allenati da Massimo Rastelli (al Napoli come giocatore nel 2001-2002) e potrebbe già debuttare sabato prossimo sul campo della Virtus Entella.