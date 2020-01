Nola, al “Carducci” “La Notte Nazionale del Liceo Classico”

NOLA – E’ tutto pronto al liceo classico “Carducci” di Nola per la manifestazione de “La Notte Nazionale del Liceo Classico”, giunta alla sua VI edizione, prevista per il 17 gennaio. L’evento, che oggi lega circa 440 Licei Classici di tutta Italia, è stato varato la prima volta dal liceo “Gulli e Pennisi” di Acireale. L’adesione da parte di alunni e docenti dell’istituto nolano è stata significativa: sono in molti coloro che hanno mostrato la sensibilità di cogliere lo spirito della manifestazione, immaginata per valorizzare gli studi classici e le attitudini poliedriche che caratterizzano gli studenti “carducciani”. A scegliere il tema conduttore della serata sono stati il dirigente scolastico, Assunta Compagnone, e la referente dell’evento, Elisabetta Galeotafiore: in scaletta ci sono declamazioni, recite, parodie, canti, danze, esecuzioni musicali, drammatizzazioni, letture ed altro: tutte esibizioni legate da un fil rouge, cioè il concetto di KTEMA ES AIEI (“possesso perenne”) elaborato dallo storiografo greco Tucidide. Gli “squarci” di classicità rappresentati al Liceo “Carducci” sono concepiti come testimonianza del legame indissolubile tra passato e presente, fondato su valori etico-morali destinati a non esaurirsi mai. A guidare gli studentici sono i docenti, coordinati dalla referente: Eliana Aievola, Elena Falco, Brigida Franzese, Maria Luisa La Marca, Gennaro Morisco, Luisa Napolitano, Angelo Renzullo, Vittoria Santaniello, Fiorinda Sepe e Velia Sepe. Interverrano Francesco Sepe (ex dirigente scolastico del liceo nolano, già docente di latino e greco), Marisa Padula (ex docente di latino e greco del liceo “G. Carducci”) e Antonio Russo (ex alunno dell’istituto). Protagonisti indiscussi saranno gli alunni, visto che questa manifestazione è concepita come l’occasione, per gli studenti, di mettersi in gioco e dimostrare le proprie abilità. Ecco di seguito i giovani presentatori che, sul palco, introdurranno le varie performances dei loro colleghi di istituto: Biancamaria Ariola (IV.A), Maria Grazia Buoncervello (III.B), Angelo Curcio (III.E), Giuseppina De Martino (III.B), Giulia De Risi (I.E), Carla Franzese (III.A), Marta Ianuale (V.F), Giorgia Ingarra (V.D), Laura Napolitano (I.A), Martina Pia Santaniello (II.E), Maria Antonietta Sirignano (V.D), Antonio Spiezia (V.B), Gaetano Telese (I.A). L’appuntamento è a partire dalle ore 16 presso la sede dell’istituto, in via Seminario a Nola.