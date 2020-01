Nola, Giornata della Memoria: racconti, mostra e teatro danza

NOLA – Raccontare il dramma e la violenza con le arti performative, raccontare la pagina nera dell’olocausto senza averla vissuta di persona ma facendo viaggiare la memoria tra i volti e i luoghi cari, è quello che ha fatto Eirene Campagna, giovane ricercatrice in Visual Media Studies allo Iulm di Milano e autrice dell’opera “Racconti che sopravvivono – le storie e i testimoni del campo”. Una ricerca personale e storica, compiuta attraverso le pagine del libro e con una performance di teatro-danza, “ShowUp – Come posso ricordare il volto che non so dimenticare” ispirata alla vicenda di Heinz Skall, uno degli internati del campo di concentramento di Campagna. L’autrice, con gli artisti di ShowUp, saranno i protagonisti della Giornata della Memoria 2020 promossa dal Seminario Vescovile di Nola, dalla Pro Loco Nola Città d’Arte, dall’Istituto Tecnico Commerciale Masullo – Theti e da La Fontana del Villaggio e Medici Cattolici Italiani. L’evento è in programma sabato 25 gennaio presso il Seminario; alle 18 ci sarà la presentazione del libro con la partecipazione della Campagna, del rettore del Seminario Vescovile Don Gennaro Romano e della Dirigente Scolastica del Masullo – Theti, Anna Maria Silvestro, interverranno il Vescovo di Nola, Monsignor Marino, il sindaco di Nola Gaetano Minieri e l’assessore alla cultura Annalisa Sebastiani per i saluti, a seguire ci sarà lo spettacolo Showup. La Giornata della Memoria sarà aperta alle 17.00 con l’inaugurazione della mostra fotografica di Gigino Nostrale “Contro ogni persecuzione – reportage da Auschwitz e Birkenau”, sempre al Seminario Vescovile, per l’occasione saranno esposte nella biblioteca storica due opere degli artisti contemporanei Armando De Stefano e Marisa Ciardiello. La Mostra, che sarà visitabile su prenotazione da lunedì 27 gennaio al 7 febbraio, è inoltre arricchita dalla video-testimonianza di Nedo Fiano e Piero Terracina, entrambi sopravvissuti ad Auschwitz.