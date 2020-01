Nola, Maurizio De Giovanni presenta “Nozze” al museo archeologico

NOLA – Maurizio De Giovanni presenta il suo ultimo libro “Nozze”. L’autore dei “Bastardi di Pizzofalcone” sarà a Nola domani, venerdì 10 gennaio, ospite del circolo culturale Passepartout e del “Lions Club Nola Host Giordano Bruno” presieduto da Gaetano Rosario Porcaro. L’appuntamento è alle ore 17.30 nel salone del museo storico archeologico di via Senatore Cocozza. All’incontro, oltre all’autore, interverranno il sindaco Gaetano Minieri e il direttore del museo Giacomo Franzese. In scaletta anche la lettura di alcuni brani a cura di Gennaro Caliendo. “Una nuova opportunità per Nola di conoscere, ed apprezzare, lo stile letterario di uno scrittore figlio del Sud che ha saputo trasmettere emozioni e contaminazioni accreditandosi tra gli autori più stimati del panorama letterario italiano – spiegano gli organizzatori – un onore ed un piacere avere Maurizio De Giovanni a Nola che saprà offrire la giusta occasione per un confronto ed un dialogo stimolanti”.