Nola, solidarietà: cena, tv e cineforum per i senza tetto

NOLA – Un bel gesto di solidarietà. Come ogni anno, il 3 gennaio, i ragazzi dell’associazione “Preghiera Poveri Pace” hanno regalato qualche momento di felicità e serenità ai senza tetto e indigenti di Nola e paesi limitrofi con una cena. L’evento si è svolto presso la mensa fraterna di Nola. Tanta è stata la solidarietà e l’affetto delle persone e delle associazioni presenti e che hanno collaborato alla realizzazione e alla riuscita dell’evento. Una di queste è stata l’associazione Unitas di Saviano che, con l’onorevole Luigi Iovino, ha regalato una Tv, e lanciando un’iniziativa insieme e per gli amici meno fortunati, il Cineforum, durante il quale saranno proiettati svariati film, uno a settimana, di venerdì, giorno in cui volontari dell’associazione “Preghiera Poveri Pace” procederanno alla distribuzione settimanale di un pasto caldo, sempre nei locali della mensa fraterna di Nola sita in Vico Duomo.