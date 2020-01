Teora, incendio di balle di fieno sotto il ponte: chiusa statale 691

I vigili del fuoco di Avellino, questa notte, sono intervenuti sotto il cavalcavia della strada statale 691, nel comune di Teora, per un incendio che ha interessato circa duecento rotoballe di paglia e fieno. La sala operativa del comando di via Zigarelli ha inviato sul posto le squadre dei distaccamenti di Lioni e Montella, e due autobotti dalla sede centrale.

Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono state tempestive, e hanno permesso di evitare gravi danni alla struttura del ponte. Il personale dell’Anas ha provveduto alla chiusura dell’arteria in entrambi i sensi di marcia, tra gli svincoli per Teora e Caposele. Seguirà una verifica strutturale del ponte. Al momento non si registrano feriti. L’intervento di spegnimento e messa in sicurezza è ancora in corso. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi che stanno cercando di ricostruire la natura dell’incendio divampato in località “Bosco di Teora”.