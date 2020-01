Tufino, 35enne schiacciato da un’auto in officina

TUFINO (nello lauro) – Si chiama Domenico Silvano il 35enne di Tufino morto ieri sul lavoro a Mercogliano. Mimmo (come lo chiamavano gli amici) ha perso la vita mentre stava riparando un veicolo in un’autofficina di soccorso stradale in Irpinia. L’auto, sostenuta da cavalletti, è caduta giù schiacciando l’operaio che è deceduto sul colpo. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Avellino. Sul corpo è stata disposta l’autopsia: nei prossimi giorni sono previsti i funerali. Mimmo lascia la moglie e una figlia piccola. Un periodo triste per il piccolo centro nolano: all’inizio dell’anno era morto anche il giovane attore Vito Molaro come sottolinea la pagina ufficiale del Comune: “Un’altra tragedia per la nostra Comunità, in questo terribile inizio del 2020. Siamo vicini alla famiglia Silvano per la perdita del caro Mimmo”.