Tufino, sequestrate carrozzeria e autofficina abusive, multe ai clienti

TUFINO (Nello Lauro – Il Mattino.it) Doppio sequestro dei carabinieri forestali a Tufino. I militari, coordinati dal comandante Vincenzo Ferrara, hanno sequestrato due esercizi commerciali del piccolo centro nolano. Nella prima operazione è stata controllata una carrozzeria che è risultata abusiva in quanto l’attività era gestita senza alcun autorizzazione e priva di tutta la documentazione che attesta lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti. Il 53enne titolare è stato denunciato e ha ricevuto una maxi multa di quasi 8mila euro e ha subito il sequestro di tutte le attrezzature. Non solo. Sanzionato anche un cliente che era presente al momento perchè costituisce un illecito amministrativo portare in riparazione autovettura da meccanico o carrozziere non abilitato. Stessa situazione anche un’autofficina che oltre ad non avere le autorizzazione previste dalla legge, aveva una notevole quantità di rifiuti speciali pericolosi tra i quali lubrificanti esausti, parti di motore di varia natura. Anche in questo caso maxi multa per il 57enne titolare dell’attività e sanzione per un cliente presente nell’officina.