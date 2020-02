Avella, pregiudicato in auto con un coltello da macellaio sul cruscotto: denunciato

AVELLA – I carabinieri della compagnia di Baiano hanno denunciato un 50enne per “Porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere”. I fatti si sono svolti nel corso del pomeriggio ad Avella: durante un posto di controllo, la pattuglia dell’Aliquota Radiomobile ha fermato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, alla guida di un’autovettura. Immediatamente i militari hanno notato sul cruscotto dell’auto un grosso coltello da macellaio per il quale l’automobilista, opportunamente interpellato, non è stato in grado di fornire una valida giustificazione in merito al porto. Alla luce delle evidenze emerse, a carico del 50enne è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.