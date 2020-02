Avellino, picchia gli anziani genitori per futili motivi: arrestato

I carabinieri della compagnia di Avellino hanno arrestato un 43enne ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia nonché resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. I fatti si sono svolti nella nottata di ieri ad Avellino. Al “112” giunge la segnalazione di una lite in famiglia: una pattuglia della sezione radiomobile viene inviata all’abitazione segnalata dove un uomo, per futili motivi, stava aggredendo gli anziani genitori. Nonostante i ripetuti inviti a mantenere la calma l’uomo, che già da tempo poneva in essere atti vessatori nei confronti dei familiari conviventi, anche alla presenza dei carabinieri continuava ad inveire contro il padre e la madre, ai quali causava delle lesioni giudicate rispettivamente con 5 e 10 giorni di prognosi. Con non poca fatica i militari sono riusciti a bloccare l’esagitato che viene condotto in caserma. Inchiodato alle proprie responsabilità, il 43enne è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, associato alla casa circondariale di Bellizzi Irpino.