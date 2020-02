Carbonara di Nola, Rescigno annuncia: “Nunziata passa a Fratelli d’Italia”

Cresce la famiglia di Fratelli d’Italia nel Nolano: il consigliere comunale di Carbonara di Nola, Franco Nunziata, storico esponente della destra politica, ha annunciato l’adesione al partito di Giorgia Meloni. A dare l’annuncio, Carmela Rescigno, responsabile Enti Locali di Fratelli d’Italia in provincia di Napoli. “Con “Franco Nunziata la tradizione della destra continua a Carbonara di Nola. E’ un onore per me accogliere nella famiglia di Giorgia Meloni l’arrivo di un esponente storico della destra nolana. Sono certa che sarà in prima linea al nostro fianco nella battaglia per ridare voce ai nostri territori” commenta Rescigno.

