Casamarciano, Carmela De Stefano candidato sindaco

CASAMARCIANO – Carmela De Stefano, attuale vicesindaco con delega alla cultura e alle politiche sociali del piccolo comune del Nolano è la candidata a sindaco alle prossime elezioni amministrative per il rinnovo del civico consesso. A sostenere il giovane avvocato, membro del direttivo del Partito Democratico, l’attuale maggioranza del governo cittadino, la stessa che nella precedente tornata elettorale ha sostenuto il sindaco uscente Andrea Manzi con la coalizione “Casamarciano libera e giusta”. “È la naturale risposta che questa amministrazione consegna nelle mani degli elettori, nel solco della continuità amministrativa che si prepara a vivere una stagione di rinnovamento con l’ingresso in squadra di giovani e validi professionisti – spiega il sindaco Andrea Manzi – È la risposta all’impegno e alle capacità dimostrate sul campo da Carmela De Stefano e condivise in modo unanime dalla maggioranza che ne sostiene la candidatura. Stiamo lavorando ad un progetto nuovo – continua Manzi – con idee innovative che porteranno Casamarciano ad assumere un ruolo strategico nel piano di sviluppo del territorio. Una squadra unita e coesa che si appresta a comporsi in ogni tassello, aperta al dialogo ed al confronto e che nei principi di condivisione e correttezza intende costruire i punti del suo programma”.