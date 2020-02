Cicciano, denunciano e fanno arrestare il figlio che li picchia per soldi

CICCIANO (Nello Lauro – IlMattino.it) – Era diventato un incubo. Minacce, schiaffi, continue ed ossessive richieste di denaro. Alla fine i “genitori-coraggio” non hanno retto alla situazione e hanno denunciato il figlio. E’ successo a Cicciano dove i carabinieri della locale stazione, agli ordini del comandante Giuseppe Giudice, hanno arrestato I.F., 32 anni. Il giovane ha minacciato e picchiato ancora una volta il padre e la madre per avere soldi: al rifiuto è andato su tutte le furie e le ha sfogate sui genitori che alla fine non hanno potuto fare altro che chiamare i carabinieri. Accertate le responsabilità l’uomo è stato arrestato e accompagnato alla casa circondariale di Poggioreale: è accusato di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione.