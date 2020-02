Cicciano, perde il controllo dell’auto e si ribalta: finisce in ospedale

CICCIANO (Nello Lauro – Il Mattino.it) Paura e apprensione. Tutto a causa di un incidente stradale che poteva trasformarsi in tragedia. Il sinistro è avvenuto in via Spennata tra i territori dei comuni di Cicciano e Comiziano nel primo pomeriggio di oggi. L’autista della vettura ha perso il controllo della sua Ford che ha perso aderenza con il manto stradale e si è capovolta. Fortunatamente in quel momento non c’erano altre vetture in transito su un’arteria spesso molto trafficata. Sul posto sono arrivati da subito i carabinieri della compagnia di Nola che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La persona che guidava l’utilitaria è stata trasportata all’ospedale “Santa Maria la Pietà” di Nola per gli accertamenti del caso.