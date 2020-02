Cicciano, quinta edizione de “L’Amore Conta”: ricordare Vincenzo e fare beneficenza

CICCIANO – Torna con una quinta edizione rivisitata ma in linea con il consolidato format, creato dal direttore artistico Davide Napoletano, l’evento di beneficenza “L’Amore Conta”; grande show dell’intrattenimento all’insegna del divertimento, del bel canto, della condivisione, nonché vetrina per artisti emergenti e star note del panorama campano e nazionale. Per l’edizione 2020 l’organizzazione ha allestito uno spettacolo unico per numero di ospiti e proposta artistica poliedrica: cantanti, showman, ballerini, maghi, youtuber e trasformisti uniti tra loro da un solo filo conduttore che è il desiderio di omaggiare e tenere viva la memoria del compianto Vincenzo Napoletano, giovanissima vittima di un male incurabile e fratello di Davide, canalizzando gli sforzi a sostegno di Associazioni che, con il loro operato, supportano il territorio apportando un sostegno fondamentale. La manifestazione di domenica 1 marzo presso il teatro Nadur a Cicciano (inizio ore 20) sarà il traino e l’artificio per raccogliere fondi da destinare all’Associazione ciccianese “Amici a 4 zampe” che da tempo si prodiga per la salvaguardia degli animali abbandonati prendendosene cura tra notevoli difficoltà e carenza di mezzi, primo fra i quali quello economico. Un momento particolarmente vivace sarà costituito dall’asta (si parte da 10 euro) per accaparrarsi il pallone del Napoli con la firma degli artisti che hanno preso parte alla serata. Sarà anche estratto il numero vincitore della tuta sempre del Napoli tra i biglietti acquistati dagli spettatori (5 euro per 3 biglietti, 2 per biglietto singolo).

Presentatori: Maurizio Viviani, Ada De Rosa

Cantanti: Myky Petillo, Gregorio Rega, Roberto Rescigno, Paolo Pensati, Aniello De Luca, Icaro, Martina Furino, Marco Capuano, Umberto Sanselmo, Serena Nardi, Massimo Montanile, Monica Pignataro, Luca Sepe, El Nino Nero, Pasqualino Maione.

Cabarettisti:Mariano Ciccone, Gianni Marino.

Youtuber: Raffaele Molisso ( Rafelopazz), Carmine Migliaccio (Carolina)

Ballerini: Vincenzo Gaetano Napolitano, Raffaella Gaetano Napolitano, Nawal, Nunzia e Gabriella Ciccone

Trasformista: Mimmo Foresta

Mago: Mago Pepe

Ospiti: Stefania Guarracino, Antonio Ciccone