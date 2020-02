Gianluca Gaetano, primo gol tra i prof in Cremonese-Trapani

CREMONA (nello lauro) – Prima presenza da titolare e primo gol in serie B con la maglia della Cremonese. Gianluca Gaetano, classe 2000 da Cimitile, in prestito secco dal Napoli, regala la sua prima perla da professionista in Cremonese-Trapani. Dopo tre spezzoni di partita (41 minuti complessivi) e una panchina per 90′, il fantasista è stato schierato da titolare e ha subito ripagato la fiducia di mister Rastelli con l’assist a Palombi per l’1-0 e un gol realizzato al 55′ (è stato anche ammonito al 27′). Al 70′ Gaetano, che veste la maglia numero 10, è stato sostituito tra gli applausi dei tifosi sul 3-0 per i grigiorossi. La Cremonese ha vinto la gara per 5-0 e risale in classifica restando in piena zona playout.