Giugliano, ruba la televisione alla madre: arrestato

GIUGLIANO – I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato per rapina aggravata ai danni della madre C. N., 40enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno sorpreso l’uomo mentre minacciava di morte la madre per farsi dare dei soldi. La vittima, una casalinga 62enne, aveva chiesto aiuto ai carabinieri chiamando il 112. I militari hanno accertato che il 40enne, poco prima, si era già impossessato di un televisore al plasma che la madre aveva in casa. Non era la prima volta che l’anziana era costretta a sopportare le violenze del figlio, ma questa volta ha deciso di raccontare tutto ai carabinieri. L’ arrestato è in carcere.