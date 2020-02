I carabinieri della tenenza di Casalnuovo hanno arrestato per tentato furto aggravato P.R., 58enne di Sant’Anastasia. Stava provando a forzare la portiera di...

NOLA – Fa i bisogni davanti a tutti durante il mercato settimanale che si svolge in piazza d’Armi a Nola. E’ successo questa mattina -erano circa le 11 – nella zona del “Quarantotto” nei pressi dei banchi della frutta davanti a una folla di increduli e basiti passanti. Tutto documentato dal corpo forestale volontari che ha anche cercato di dissuadere l’uomo a cambiare posto. Niente da fare. E lo “spettacolo” è andato avanti tra lo stupore generale. Tra rifiuti e sporcizia.