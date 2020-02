Nola ha un nuovo trequartista: ecco Raffaele Poziello

NOLA – Dopo Guarro ed Acampora, Raffaele Poziello sarà il terzo over 30 a far parte della rosa del Nola. Trequartista con oltre 300 presenze in serie D, Poziello ha iniziato la stagione con la maglia della Nocerina, con cui ha collezionato 14 presenze e 2 reti. In carriera sono 45 i centri messi a segno in questa categoria, ma il calciatore nato a Villaricca e cresciuto nel Giugliano si è distino negli anni soprattutto come rifinitore.

ESPERIENZA E QUALITA’ – Il commento del direttore sportivo bianconero Francesco Mennitto: “Lo avevamo trattato già a dicembre, ma c’erano due società di vertice su di lui. Poi per una serie di coincidenze è rimasto svincolato e la società non si è fatta sfuggire l’occasione. Poziello aggiungerà esperienza e qualità alla rosa per questo finale di stagione. Chi pensa che con 30 punti la salvezza sia a portata di mano si sbaglia e con questo ulteriore innesto la società ha dimostrato grande oculatezza e determinazione nel perseguire l’obiettivo”.