Nola, nasce il circolo di Fratelli d’Italia: De Lucia è il presidente

NOLA – Nasce il circolo “Fratelli di Nola”: il consigliere comunale di maggioranza Antonio De Lucia nominato presidente. “Nel giorno della commemorazione del filosofo al pensiero libero e nostro concittadino Giordano Bruno, abbiamo deciso di comunicare ufficialmente la costituzione del circolo cittadino di Fratelli d’Italia,” Fratelli di Nola”. Gli obbiettivi del circolo – dicono i vertici del circolo – sono quelli di avvicinare la comunità Nolana ad un partito dalle lunghe radici storiche ed ideologiche. Saranno promosse attività che riguardano la questio politica, ma allo stesso tempo saranno molti i progetti culturali e formativi che tendono ai giovani, nostra vera linfa. In un contesto sociale di totale sfiducia nel sistema politico, abbiamo deciso di rilanciare costituendo un circolo cittadino”. “Difenderemo gli interessi della comunità pensando ai tanti problemi quotidiani: viviamo in un territorio con un alto tasso di tumori e lotteremo per contribuire alla bonifica dell’ambiente; il sistema sanitario denota in modo emblematico tutte le sconfitte ed il mal affare dell’attuale governo regionale; i giovani devono tornare ad avere stimoli e prospettive nel nostro Sud, rilanciare il mezzogiorno significa rilanciare l’Italia”. “Invitiamo tutti i cittadini – conclude la nota – ad avvicinarsi al circolo: la nostra è una chiamata aperta a tutti, chiediamo il vostro sostegno ed il vostro contributo per formare un circolo vivo, con un coordinamento cittadino fatto di professionisti e lavoratori, genitori e figli: il partito deve essere del popolo ed aperto agli interessi della collettività”.