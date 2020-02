PAGO DEL VALLO DI LAURO – Una serata di fuoco. E’ quella passata, nella tarda serata di ieri, da Vigili del Fuoco di Avellino che sono intervenuti a Pago Vallo Lauro, in via Cirignano, per un incendio che ha interessato un cumulo di rifiuti nei pressi della strada comunale. Due le squadre che hanno lavorato per più di tre ore, per lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza dell’area.