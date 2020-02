Pomigliano, chiede la verità per Giulio Regeni

“Pomigliano d’Arco chiede la verità per Giulio Regeni”. Da ieri mattina, come è stato finora per quella dedicata alla senatrice Liliana Segre, è affissa sulla facciata del Municipio di Pomigliano d’Arco uno gigantografia con questo testo. Giulio Regeni, dottorando italiano dell’Università di Cambridge, fu rapito in Egitto il 25 gennaio 2016 e ritrovato senza vita il 3 febbraio successivo. Da allora la famiglia chiede verità sulla sua fine.