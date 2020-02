Qualiano, marijuana nascosta in un cespuglio: arrestato 26enne

QUALIANO – I carabinieri della stazione di Qualiano hanno arrestato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio Giuseppe Napolano, 26enne di Qualiano. Nei mesi scorsi gli era stata ritirata la patente e la sua presenza a bordo di un’auto ha insospettito i militari. Quando si sono avvicinati, Napolano – senza rendersi conto della presenza di una pattuglia – è sceso dal veicolo e ha raccolto da un cespuglio un sacchetto di plastica. Vistosi scoperto ha poi provato a liberarsi della busta e a risalire in auto. Fermato prima che potesse fuggire, i carabinieri hanno trovato nel sacchetto appena lanciato 16 dosi di marijuana pronte per lo smercio. Nelle tasche del 26enne anche 120 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute provento di spaccio e un mini cellulare con doppia sim. Ora ai domiciliari, Napolano è in attesa di giudizio.