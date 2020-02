Ruba motore marino e tv da 60 pollici in un appartamento, arrestato sulla Domitiana

I carabinieri della stazione di Baia Domizia, hanno arrestato G.A., 50 anni, di Aversa per furto aggravato. I militari dell’Arma lo hanno fermato mentre, alla guida di una Fiat Panda, percorreva la via Domitiana. A seguito di perquisizione personale e veicolare i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato arnesi atti allo scasso, numerosi capi di abbigliamento di varie marche, un motore marino fuoribordo marca “Yamaha” 5 cavalli, un televisore “Samsung” 60 pollici, un dvr con telecamere e vari componenti elettrici. Immediati approfondimenti hanno consentito di accertare che quanto rinvenuto era stato asportato nel corso di furto in appartamento, consumato poco prima a Gaeta, in danno di un 72enne. L’arrestato sarà giudicato con rito direttissimo.