Un calcio al bullismo, Fabio Cannavaro e Valentina Stella a Nola con i Lions

NOLA – Un calcio al bullismo: è l’evento promosso ed organizzato dal Distretto lionistico 108 Ya di cui è capofila il Lions Club Nola Host Giordano Bruno presieduto da Gaetano Rosario Porcaro con il patrocinio del comune. L’iniziativa si terrà dalle 9.30 di domani, giovedì 13 febbraio, nel seminario vescovile di Nola. Un appuntamento importante che si inserisce nell’ambito delle attività portate avanti dal sodalizio bruniano per la sensibilizzazione alle tematiche sul bullismo e cyberbullismo con lo sguardo rivolto in particolare ai ragazzi delle scuole.Madrina dell’evento la nota cantante partenopea Valentina Stella. Ospite d’eccezione il campione del mondo e pallone d’oro Fabio Cannavaro. “Un’opportunità di approfondimento verso uno dei temi più complessi di questa epoca – dichiara il presidente del club di Nola, Gaetano Rosario Porcaro – la nostra non è una semplice finestra sull’argomento ma un impegno che ci vede coinvolti in prima linea già da diverso tempo con una serie di iniziative riservate non solo ai giovani. Ringrazio tutti i club per la grande sinergia che ci ha consentito di mettere su un programma di spessore per contenuti e progettualità”.

