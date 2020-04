AVELLA – I carabinieri della stazione Forestale di Monteforte Irpino hanno avviato un’indagine a seguito del rinvenimento di pannelli di amianto e rifiuti vari abbandonati lungo le sponde dell’alveo del Vallone Castellone, nel territorio del Comune di Avella. Sul posto è stato richiesto intervento di personale specializzato dell’Arpac, per il prelievo di frammenti al fine di espletare successive analisi di laboratorio per la caratterizzazione. Conseguentemente i carabinieri hanno provveduto a delimitare l’area, interessando le competenti Autorità amministrative per la bonifica del sito e informando del reato la Procura della Repubblica di Avellino. Sono in corso attività per individuare dei responsabili dell’illecito smaltimento di rifiuti.