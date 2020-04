Caivano, in auto con un calzino “imbottito” di cocaina: arrestato 53enne

Gli agenti del commissariato di Afragola, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno fermato in corso Umberto a Caivano una persona a bordo di un’auto in cui hanno rinvenuto un calzino contenente due involucri di cocaina per il peso complessivo di circa 47 grammi. Gaetano Bianco, 53enne di Cardito con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e sanzionato per aver violato le norme finalizzate a contenere il contagio da Covid19.