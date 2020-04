ROCCARAINOLA – Un sequestro e una maxi multa per produzione di dolci non consentita in questo periodo di covid19. E’ quanto eseguito nella giornata di ieri dai carabinieri forestali di Roccarainola in un panificio di Roccarainola che produceva e vendeva dolci nonostante il divieto di produzione stabilito dall’ordinanza regionale numero 28. Sono stati sequestrati in totale 200 chilogrammi di dolci: cornetti pastiere, pasticcini vari (saranno distrutti) e altri prodotti da forno e il titolare ha ricevuto una multa di 3000 euro. Il negozio resta aperto, ma il laboratorio, per le disposizione ancora vigenti anti coronavirus, non potrà produrre dolci e continuare con la sua normale attività di panificio.