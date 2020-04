Coronavirus, in arrivo le mascherine della Regione Campania

E’ in corso da oggi a Salerno, portate a domicilio da Poste Italiane, la consegna delle mascherine acquistate dalla Regione Campania per i cittadini della regione. Da ieri si è partiti anche su Napoli. Da domani tutti i Comuni sotto i 10mila abitanti potranno ritirare le mascherine presso il Centro servizi Asi Napoli (Caivano) secondo un calendario che comunicherà l’Anci. Dal 27 aprile saranno infine distribuite a tutti i Comuni non capoluogo sopra i 10mila abitanti, sempre tramite Poste Italiane. Circa 4 milioni quelle acquistate dalla Regione. Dopo le prime 500 mila consegnate alle farmacie per la distribuzione ad anziani ed esenti dal ticket si è partiti con Avellino, Benevento, Caserta.