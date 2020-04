Coronavirus in Campania, 50 positivi: il totale sale a 4185

NAPOLI – Sono 50 le persone risultate positive al tampone del covid 19 in Campania nelle ultime 24 ore su 2153 test, una percentuale del 2,3%. Dieci in meno di ieri quando i contagiati erano stati 61. Il totale delle persone positive dall’inizio dell’epidemia sale a 4185 su un totale 55701 tamponi per una percentuale del 7,5%.

L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati:

– Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 436 tamponi di cui 8 risultati positivi; (percentuale 1,8%)

– Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 359 tamponi di cui 8 risultati positivi; (2,2%)

– Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati esaminati 77 tamponi, di cui nessuno positivo; (0%)

– Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 32 tamponi di cui nessuno positivo; (0%)

– Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 147 tamponi di cui 8 risultati positivi; (5,4%)

– Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 147 tamponi di cui 3 positivi; (2%)

– Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 84 tamponi di cui 5 positivi; (5,9%)

– Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 463 tamponi di cui 7 positivi; (1,5%)

– Ospedale di Nola: sono stati esaminati 55 tamponi, di cui 1 positivo; (1,8%)

– Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 79 tamponi, nessuno positivo; (0%)

– Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 57 tamponi, di cui nessuno positivo; (0%)

– Laboratorio di biotecnologie avanzate del Ceinge: sono stati esaminati 217 tamponi, di cui 10 risultati positivi . (4,6%)

Positivi 21 aprile: 50. Tamponi 21 aprile: 2.153 (2,3%)

Totale complessivo positivi Campania: 4.185. Totale complessivo tamponi Campania: 55.701 (7,5%)