NAPOLI – Sono 25 le persone risultate positive al tampone del covid 19 in Campania nelle ultime 24 ore su 3190 test, una percentuale dello 0,7 (ieri è stata dell’1,4%) . Sono 19 in meno di ieri quando i contagiati erano stati 44. Il totale delle persone positive dall’inizio dell’epidemia sale a 4299 su un totale 64521 tamponi per una percentuale che si abbassa ulteriormente: ora è del del 6,6%.

L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati:

– Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 950 tamponi di cui 11 risultati positivi; (percentuale 1,1%)

– Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 619 tamponi di cui nessuno risultato positivo; (0%)

– Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati esaminati 125 tamponi, di cui 3 risultati positivi; (2,4%)

– Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 139 tamponi di cui 1 risultato positivo; (0,7%)

– Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 133 tamponi di cui 1 risultato positivo; (0,7%)

– Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 125 tamponi di cui 3 risultati positivi; (2,4%)

– Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 59 tamponi di cui nessuno risultato positivo; (0%)

– Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 669 tamponi di cui 4 risultati positivi; (0,5%)

– Ospedale di Nola: sono stati esaminati 93 tamponi, di cui 1 risultato positivo; (1%)

– Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 84 tamponi, di cui nessuno risultato positivo; (0%)

– Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 96 tamponi, di cui nessuno risultato positivo; (0%)

– Laboratorio BIOGEM: sono stati esaminati 98 tamponi, di cui 1 risultato positivo. (1%)

Positivi di 24 aprile: 25. Tamponi 24 aprile: 3.190 (0,7%)

Totale complessivo positivi Campania: 4.299* . Totale complessivo tamponi Campania: 64.521 (6,6%)

*(al complessivo positivi pari a 4.307 sono stati sottratti gli 8 casi relativi a soggetti asintomatici che, come da comunicazione dell’ospedale Moscati di Avellino, dall’esame di ulteriori due tamponi successivi, sono risultati negativi).