Coronavirus, inizia la fase 2: ecco cosa sarà possibile dal 4 maggio

Il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha presentato la fase due per l’uscita dal lokdown che partirà dopo il 4 maggio. “Se ami l’Italia mantieni le distanze”, ha detto. “Sarà fondamentale il comportamento responsabile di ciascuno di noi: non bisogna mai avvicinarsi, al distanza di sicurezza deve essere di almeno un metro e serve una stagione interna di riforme”.

NO ALLO SPOSTAMENTO TRA REGIONI – “Confermate le misure per gli assembramenti e spostamenti all’interno della Regione con le regole di prima, aggiungiamo spostamenti mirati per far visita a congiunti, con mascherine e mantenimento delle distanze. All’interno delle Regioni spostamenti come adesso, divieto spostarsi tra Regioni se non per esigenze lavorative assoluta urgenza o motivi di salute. Le persone con sintomi devono restare presso il loro domicili e avvisare medico curante e non sono consentiti party privati a giovani o persone adulte”.

MASCHERINE A 0,50 EURO – “Prezzo calmierato equo per le mascherine, sarà senza Iva, E sarà 0,50 per le mascherine chirurgiche”. “ VIGILARE CONTAGI – “Dovremo vigilare, monitorare costantemente, affinchè la curva del contagio non risalga e essere pronti per intervenire in modo tempestivo laddove la curva dovesse diventare critica. Abbiamo un meccanismo per intervenire”. CERIMONIE FUNEBRI – “Per le cerimonie funebri, c’è stata fitta interlocuzione rigido su questo fronte. Ha addolorato tutti assistere tanti decessi senza cerimonia funebri, saranno consentite le cerimonie funebri con congiunti, fino a un massimo di 15 persone con mascherine e nel rispetto del distanziamento sociale”. ASPORTO – “Dal 4 maggio via libera alla ristorazione con asporto”. Il premier spiega che “si entrerà uno alla volta e il cibo si consuma a casa o in ufficio”. “La riapertura delle aziende interessate è consentita sul presupposto del rispetto dei protocolli di sicurezza. Ci sarà un protocollo di sicurezza anche per le aziende di trasporto”, afferma il premier, annunciando che la riapertura dal 18 maggio del commercio al dettaglio ma anche “di mostre, musei e allenamenti delle squadre”.

COMMERCIO AL DETTAGLIO, BAR E PARRUCCHIERI – “Il 4 maggio ripartirà il commercio all’ingrosso, dal 18 quello al dettaglio. Il primo giugno è la data per cui vorremo riaprire attività dei bar, ristorazioni, parrucchieri, centri estetici, barbieri e centri massaggi. C’è una programmazione per la riapertura delle stazioni balneari”.