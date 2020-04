I carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco hanno denunciato per oltraggio e per false dichiarazioni a pubblico ufficiale una 38 enne del posto già nota alle forze dell’ordine. I militari hanno notato passeggiare una coppia sulla via Litoranea e li hanno controllati nell’ambito dei servizi anti-contagio. La donna, urlando, ha insultato i carabinieri e poi, per eludere il controllo, ha fornito generalità false. Entrambi sono stati sanzionati perché in strada senza giustificato motivo.