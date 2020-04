SOMMA VESUVIANA – Altre otto positività nella clinica Santa Maria del Pozzo a Somma Vesuviana. Lo ha annunciato ieri il sindaco Salvatore Di Sarno. “Il totale delle persone contagiate nel presidio sono 15 su 150 tamponi esaminati: 4 operatori sanitari e 11 pazienti che saranno trasferiti nell’ospedale covid di Boscotrecase”. “Tra questi – dice il sindaco – non ci sono cittadini di Somma Vesuviana. Ora siamo in attesa dei risultati sugli altri 350 tamponi e la situazione potrebbe ancora cambiare”. La situazione a Somma Vesuviana è la seguente: 6 guariti, 2 deceduti, 17 sommesi attuali positivi,14 persone in quarantena più i 15 casi registrati nella clinica. Su una eventuale chiusura della struttura il primo cittadino di Somma Vesuviana ha detto chiaramente: ” Lo faremo solo nel caso estremo, vanno accertate tutte le responsabilità, io farò tutti gli accertamenti possibili, su questa delicata situazione stiamo lavorando h 24″.