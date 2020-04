Ieri sera gli agenti del commissariato di Afragola, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, sono intervenuti in uno stabile del Parco Verde a Caivano dove hanno sorpreso un uomo in possesso di un involucro di cocaina del peso di circa 3 grammi e lo hanno sanzionato amministrativamente per uso personale di sostanza stupefacente. Inoltre, l’uomo e la donna che lo accompagnava, entrambi provenienti da Cassino, sono stati sanzionati per violazione della normativa finalizzata a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid19.