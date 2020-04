Ischia, moglie segregata in casa: polizia arresta 71enne

ISCHIA – Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Ischia sono intervenuti in via Porto a Ischia poiché una donna aveva segnalato di essere stata minacciata e rinchiusa in casa dal marito. I poliziotti sono riusciti ad accedere all’abitazione della donna che è stata trovata in forte stato di agitazione ed ha riferito di continue liti con il coniuge che, barricatosi in un’altra ala dell’appartamento, è stato bloccato con non poche difficoltà. M.D.S., 71enne ischitano con precedenti di polizia, è stato arrestato per sequestro di persona, maltrattamenti, resistenza, violenza e minacce a Pubblico Ufficiale.