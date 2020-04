SAVIANO – “L’intendimento dell’Amministrazione era quello, in maniera spontanea e privata, di consegnare la fascia tricolore, appartenuta ad un Sindaco in carica per 20 anni, alla famiglia”, così il vicesindaco di Saviano Carmine Addeo sulla polemica seguita al passaggio del feretro di Carmine Sommese. Il vicesindaco con i consiglieri avrebbe salutato il passaggio del feretro davanti al comune prima di giungere al cimitero. “Tutto quello che naturalmente si è verificato, la mobilitazione spontanea ed emotiva dei cittadini, non è assolutamente riconducibile alla nostra iniziativa, che non aveva nessun intendimento di organizzazione di evento pubblico”, conclude Addeo.