Napoli, carabinieri denunciano pusher: nelle tasche hashish e Rivotril

NAPOLI – I carabinieri del nucleo operativo della compagnia stella hanno denunciato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio un 24enne di origini maliane. Il giovane è stato sorpreso in via Venezia e il suo atteggiamento sospetto ha incuriosito i militari. Perquisito, è stato trovato in possesso di 17 stecchette di hashish per complessivi 7,4 grammi, 12 compresse di Rivotril (farmaco che se associato all’alcol ha effetti simili all’eroina e può essere letale) e 30 euro in contante ritenuto provento illecito. La droga era nascosta in un pacchetto di tabacco, occultato nel giaccone del 24enne.