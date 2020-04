Napoli, furto in banca: agente di polizia muore per sventare il colpo

NAPOLI – Un poliziotto di 37 anni è morto ed un altro è rimasto ferito in maniera grave a Napoli nel tentativo di bloccare gli autori di un colpo in banca. Pasquale Apicella, agente scelto, era alla guida della volante intervenuta in via Abate Minichini che è stata speronata da una banda di criminali durante la fuga, violentissimo l’impatto. L’auto degli agenti della pattuglia del commissariato di Secondigliano, all’altezza di Calata Capodichino, ha cercato di frapporre un blocco alla fuga della vettura sulla quale si trovavano gli autori del colpo ma è stata travolta dagli uomini in fuga. Due ladri rimasti feriti sono stati fermati, il terzo è scappato.