Ieri sera gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Toscano una donna con una grossa busta che, alla vista degli agenti, ha cercato di rientrare frettolosamente in un palazzo. I poliziotti sono entrati nell’edificio e, in un locale al piano terra, hanno sequestrato 650 paia di scarpe di diversi marchi contraffatti. La donna, una 31enne napoletana, è stata denunciata per contraffazione, introduzione nello stato e commercio di prodotti contraffatti e ricettazione.