Napoli, Scampia: carabinieri denunciano due pusher nelle “Case Gialle”

I carabinieri della stazione Napoli Quartiere 167 hanno denunciato per evasione e spaccio di droga E. D.M., 29enne del posto, già sottoposto agli arresti domiciliari. Per quest’ ultimo reato è stato denunciato anche O.V., 21enne, anch’egli partenopeo. Sorpresi in un palazzo del rione “Case Gialle “ di Scampia, i due avevano appena ceduto una dose di eroina ad un “cliente” poi segnalato alla Prefettura. Gli stessi militari, durante una perquisizione nel vano scale dello stabile, hanno rinvenuto nella torretta del vano ascensore una pistola marca Baikal, calibro 22 con 6 colpi nel caricatore, risultata provento di furto consumato a Nocera nell’ anno 2015, 4 proiettili dello stesso calibro, 12 dosi di eroina e 1 telefono cellulare. L’arma – sequestrata a carico di ignoti – sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare se sia stata utilizzata in fatti di sangue o intimidazione.