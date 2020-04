Qualiano, minaccia di morte la ex con pistola scacciacani: arrestato

I carabinieri della stazione di Qualiano hanno arrestato per minaccia aggravata, stalking e tentata estorsione un 60enne, incensurato del posto. Allertati dalla centrale operativa, i militari hanno bloccato l uomo che poco prima aveva aggredito e minacciato di morte la ex compagna: per farlo ha utilizzato anche una pistola scacciacani. La donna aveva gia denunciato altre vessazioni e più volte era stata minacciata affinchè fossero ritirate. L’arma – priva del tappo rosso – è stata rinvenuta e sottoposta a sequestro durante la perquisizione. L’uomo, arrestato, è stato accompagnato al carcere di Poggioreale.